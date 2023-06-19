Банку Кредит Днепр подтвержден высочайший уровень долгосрочной кредитоспособности uaААА

Благодаря эффективной текущей деятельности и досрочному погашению кредита рефинансирования Национальному банку Украины Банк Кредит Днепр может еще больше улучшить свои показатели. Об этом в отчете о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaAAA (высокая кредитоспособность) по национальной шкале сообщило рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг».

«Ключевые балансовые показатели АО «Банк Кредит Днепр» в первом квартале 2023 г. продемонстрировали рост: активы выросли на 1,50% до 19,645 млрд грн; объем кредитов и авансов клиентам увеличился на 4,85% до 4,055 млрд грн; обязательства +0,34% до 17,731 млрд грн; собственный капитал показал прирост +13,57% до 1,914 млрд грн», — сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на отчет РА «Стандарт-Рейтинг».

Более того, в апреле 2023 года Банк осуществил полное досрочное погашение кредита рефинансирования от НБУ на сумму 180 млн грн с начальным сроком погашения в первом квартале 2026 года, а также на сумму 220 млн грн с начальным сроком погашения во втором квартале 2026 г. По оценке Агентства этот факт в перспективе может положительно повлиять на показатель чистого процентного дохода банка за счет существенного снижения его процентных расходов.

Как отметил Андрей Белоус, финансовый директор банка, по итогам деятельности в первом квартале 2023 года прибыль АО «Банк Кредит Днепр» составила 217,276 млн грн и, учитывая текущую тенденцию, банк ожидает сохранения доходности по результатам первого полугодия.