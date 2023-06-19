Банку Кредит Днепр подтвержден высочайший уровень долгосрочной кредитоспособности uaААА

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июня 2023, 17:47 Читати українською

Банку Кредит Днепр подтвержден высочайший уровень долгосрочной кредитоспособности uaААА

По итогам деятельности в I квартале 2023 года прибыль АО «Банк Кредит Днепр» составила 217 млн грн

Благодаря эффективной текущей деятельности и досрочному погашению кредита рефинансирования Национальному банку Украины Банк Кредит Днепр может еще больше улучшить свои показатели. Об этом в отчете о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне uaAAA (высокая кредитоспособность) по национальной шкале сообщило рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг».

«Ключевые балансовые показатели АО «Банк Кредит Днепр» в первом квартале 2023 г. продемонстрировали рост: активы выросли на 1,50% до 19,645 млрд грн; объем кредитов и авансов клиентам увеличился на 4,85% до 4,055 млрд грн; обязательства +0,34% до 17,731 млрд грн; собственный капитал показал прирост +13,57% до 1,914 млрд грн», — сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на отчет РА «Стандарт-Рейтинг».

Более того, в апреле 2023 года Банк осуществил полное досрочное погашение кредита рефинансирования от НБУ на сумму 180 млн грн с начальным сроком погашения в первом квартале 2026 года, а также на сумму 220 млн грн с начальным сроком погашения во втором квартале 2026 г. По оценке Агентства этот факт в перспективе может положительно повлиять на показатель чистого процентного дохода банка за счет существенного снижения его процентных расходов.

Как отметил Андрей Белоус, финансовый директор банка, по итогам деятельности в первом квартале 2023 года прибыль АО «Банк Кредит Днепр» составила 217,276 млн грн и, учитывая текущую тенденцию, банк ожидает сохранения доходности по результатам первого полугодия.

Банк Кредит Днепр входит в список двадцати крупнейших финансовых учреждений Украины по валовым активам и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По результатам деятельности на 01.06.2023 года Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 187,7 млн грн. По состоянию на 01.06.2023 года активы Банка составили 19 125,9 млн грн. Кредитный портфель — 4 305,4 млн грн, портфель средств клиентов достиг 16 921,0 млн грн. Регулятивный капитал — 1 675,3 млн грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
19 июня 2023, 18:13
#
Приват рулить!:)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 июня 2023, 18:18
#
Слышу Днепр,кредит и сразу всплывает образ коломойского,офисов,кидалова и ещё куча неприятных ассоциаций.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает xsw341 и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами