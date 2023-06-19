В системе Prozorro.Продажи с начала 2023 года, по состоянию на 19 июня, произошло более 7,2 тыс. успешных аукционов, принесших в бюджеты разных уровней 3,85 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке.
Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты на 3,8 миллиарда
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Пополнение бюджета
«За 2023 год в системе Prozorro. Продажи успешно завершилось более 7,2 тыс. онлайн-аукционов, пополнивших бюджеты разных уровней на 3,85 млрд гривен», — говорится в сообщении.
По информации компании, самая большая сумма — 1,8 млрд грн — была получена из продажи активов банков-банкротов.
Е-аукционы по малой приватизации государственного и коммунального имущества принесли 750 млн грн. По продаже имущества и активов поступило 424 млн грн. Еще 315 млн грн помогли заработать земельные онлайн-аукционы.
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Лидерами по количеству успешно проведенных аукционов являются аренда государственного и коммунального имущества (2632), земельные торги (1299) и аренда вагонов (1153).
По состоянию на 19 июня в Prozorro. Продажи объявлено более 4 тыс. онлайн-аукционов, в которых можно принять участие.
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