Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты на 3,8 миллиарда

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Пополнение бюджета

«За 2023 год в системе Prozorro. Продажи успешно завершилось более 7,2 тыс. онлайн-аукционов, пополнивших бюджеты разных уровней на 3,85 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации компании, самая большая сумма — 1,8 млрд грн — была получена из продажи активов банков-банкротов.

Е-аукционы по малой приватизации государственного и коммунального имущества принесли 750 млн грн. По продаже имущества и активов поступило 424 млн грн. Еще 315 млн грн помогли заработать земельные онлайн-аукционы.

Читайте на аукционах в Prozorro.Продажи заработали уже более 10 миллиардов. Самые прибыльные лоты

Лидерами по количеству успешно проведенных аукционов являются аренда государственного и коммунального имущества (2632), земельные торги (1299) и аренда вагонов (1153).

По состоянию на 19 июня в Prozorro. Продажи объявлено более 4 тыс. онлайн-аукционов, в которых можно принять участие.