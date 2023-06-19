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19 июня 2023, 17:01 Читати українською

Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты на 3,8 миллиарда

В системе Prozorro.Продажи с начала 2023 года, по состоянию на 19 июня, произошло более 7,2 тыс. успешных аукционов, принесших в бюджеты разных уровней 3,85 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке.

В системе Prozorro.

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Пополнение бюджета

«За 2023 год в системе Prozorro. Продажи успешно завершилось более 7,2 тыс. онлайн-аукционов, пополнивших бюджеты разных уровней на 3,85 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации компании, самая большая сумма — 1,8 млрд грн — была получена из продажи активов банков-банкротов.

Е-аукционы по малой приватизации государственного и коммунального имущества принесли 750 млн грн. По продаже имущества и активов поступило 424 млн грн. Еще 315 млн грн помогли заработать земельные онлайн-аукционы.

Читайте на аукционах в Prozorro.Продажи заработали уже более 10 миллиардов. Самые прибыльные лоты

Лидерами по количеству успешно проведенных аукционов являются аренда государственного и коммунального имущества (2632), земельные торги (1299) и аренда вагонов (1153).

По состоянию на 19 июня в Prozorro. Продажи объявлено более 4 тыс. онлайн-аукционов, в которых можно принять участие.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 июня 2023, 18:19
#
А должны были на 380 млрд.
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