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19 июня 2023, 16:36 Читати українською

НБУ упростил требования к контролю над банковскими операциями политиков

Национальный банк позволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк позволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs).

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Упрощение требований

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня.

«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — отмечается в сообщении.

Нацбанк ожидает, что такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Кроме того, Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
19 июня 2023, 17:40
#
Спростив для політиків?
+
+45
kadaad1988
kadaad1988
19 июня 2023, 17:45
#
Еще одно доказательство, что Украина страна для власти и чинуш!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 июня 2023, 18:02
#
Наши фантастические демократические американские побратымы помогают рф обстреливать Украину. Насын персонэл,итс джаст бизнес 81-inostrannyh-komponentov-rossiyskih-raket-proizveden-v-ssha-smi-1669289.html
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 июня 2023, 18:05
#
«підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs,
відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць«

PEPs всего-лишь приравняли к рядовым гражданам.
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