Национальный банк позволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ упростил требования к контролю над банковскими операциями политиков
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Упрощение требований
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня.
«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — отмечается в сообщении.
Нацбанк ожидает, что такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Кроме того, Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.
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Комментарии - 4
відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць«
PEPs всего-лишь приравняли к рядовым гражданам.