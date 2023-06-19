НБУ упростил требования к контролю над банковскими операциями политиков

Национальный банк позволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Упрощение требований

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня.

«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — отмечается в сообщении.

Нацбанк ожидает, что такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Кроме того, Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.