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19 июня 2023, 16:10 Читати українською

Coca-Cola HBC покупает водочный бренд Finlandia за $220 миллионов

Компания Coca-Cola HBC объявила о достижении соглашения о приобретении владельца водочного бренда Finlandia Brown-Forman Finland у «дочки» Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания Coca-Cola HBC объявила о достижении соглашения о приобретении владельца водочного бренда Finlandia Brown-Forman Finland у «дочки» Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV.
Фото: esmmagazine.com

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Детали покупки

«Согласованная стоимость приобретения составляет $220 миллионов. Приобретение осуществляется через дочернюю компанию CC Beverages Holdings II BV, находящуюся в полной собственности Coca-Cola HBC. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2023 года и подлежит получению разрешений от регуляторных органов», — заявили в Coca-Cola HBC.

Бренд Finlandia

Бренд Finlandia был основан в 1970 году и является ведущим водочным брендом в Центральной и Восточной Европе с годовым объемом производства 2,7 млн 9-литровых ящиков по всему миру, из которых более 60% производится в пределах географического присутствия Coca-Cola HBC.

Finlandia разливается компанией Anora Group plc в Финляндии на основании долгосрочного соглашения о предоставлении производственных услуг и выпускается в чистом виде и в нескольких ароматизированных версиях.

Отмечается, что Coca-Cola HBC более 17 лет занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных алкогольных брендов, и это приобретение «еще больше обогатит и укрепит ее портфолио на большем количестве рынков».

В компании добавили, что владение брендом Finlandia усилит позиции Coca-Cola HBC на рынке премиальных алкогольных напитков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+5
krv77
krv77
19 июня 2023, 16:17
#
Логично, чё. Всегда покупали колу как разбавляшку для водки.
+
+13
yarg
yarg
19 июня 2023, 17:02
#
Дети.
Вот мы всегда покупали водку как разбавляшку для колы !
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