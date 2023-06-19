Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая

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Прогноз роста экономики Китая

Свой прогноз роста реального ВВП Китая в 2023 году Goldman Sachs снизил с 6% до 5,4%, в 2024-м — с 4,6% до 4,5%.

Прогнозы по экономике Китая сократили и другие инвестбанки, и версия Goldman Sachs остается одной из самых оптимистичных, отмечает Reuters.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что «ни одно восстановление экономики не угасло так быстро, как в Китае» и назвали основной причиной этого спад на рынке недвижимости.

Они считают, что препятствия для экономического роста сохранятся из-за того, что китайские политики «ограничены в предоставлении значимых стимулов экономическими и политическими соображениями».

Народный банк Китая (НБК) 20 июня может снизить базовые процентные ставки по кредитам, пишет Reuters.

Источник агентства рассказал, что Пекин в 2023 году предпримет дополнительные меры поддержки замедляющейся экономики, но будут сохранены меры, направленные на укрепление слабого спроса в потребительском и частном секторах из-за опасений по поводу долга и оттока капитала.

Аналитик CMC Markets Тина Тенг отметила, что экономическая неопределенность в Китае могла вызвать увеличение продажи нефти после двухдневного восстановления на рынке в преддверии решения НБК.

Цены на нефть

Нефть марки Brent 19 июня подешевела на 1,6%, до $75,34. На 12:30 она замедлила падение и торгуется по $76,37 (-0,31%). Также цены на нефть снижаются в преддверии ожидания того, что страны ОПЕК+ будут бороться за соблюдение квот на добычу, сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.