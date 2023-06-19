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19 июня 2023, 15:26 Читати українською

Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогнозы роста экономики Китая, пишет Reuters.

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогнозы роста экономики Китая, пишет Reuters.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз роста экономики КитаяСвой прогноз роста реального ВВП Китая в 2023 году Goldman Sachs снизил с 6% до 5,4%, в 2024-м — с 4,6% до 4,5%.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз роста экономики Китая

Свой прогноз роста реального ВВП Китая в 2023 году Goldman Sachs снизил с 6% до 5,4%, в 2024-м — с 4,6% до 4,5%.

Прогнозы по экономике Китая сократили и другие инвестбанки, и версия Goldman Sachs остается одной из самых оптимистичных, отмечает Reuters.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что «ни одно восстановление экономики не угасло так быстро, как в Китае» и назвали основной причиной этого спад на рынке недвижимости.

Они считают, что препятствия для экономического роста сохранятся из-за того, что китайские политики «ограничены в предоставлении значимых стимулов экономическими и политическими соображениями».

Народный банк Китая (НБК) 20 июня может снизить базовые процентные ставки по кредитам, пишет Reuters.

Источник агентства рассказал, что Пекин в 2023 году предпримет дополнительные меры поддержки замедляющейся экономики, но будут сохранены меры, направленные на укрепление слабого спроса в потребительском и частном секторах из-за опасений по поводу долга и оттока капитала.

Аналитик CMC Markets Тина Тенг отметила, что экономическая неопределенность в Китае могла вызвать увеличение продажи нефти после двухдневного восстановления на рынке в преддверии решения НБК.

Цены на нефть

Нефть марки Brent 19 июня подешевела на 1,6%, до $75,34. На 12:30 она замедлила падение и торгуется по $76,37 (-0,31%). Также цены на нефть снижаются в преддверии ожидания того, что страны ОПЕК+ будут бороться за соблюдение квот на добычу, сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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Источник: Минфин
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