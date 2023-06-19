Число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
В Украине официальная безработица снова упала до исторического минимума
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Исторический минимум
Как отмечает Железняк, большинство безработных — женщины. Их количество составляет 85,5 тыс.
Согласно инфографике, официальное количество потерявших работу украинцев в последний раз увеличилось до июля 2022 года. Этот показатель стал максимальным с начала прошлого года и соответственно с начала полномасштабного вторжения РФ.
С июля показатель стремительно сокращается. В начале 2023 года он составлял 186,5 тыс., а к июню уменьшился еще почти на 70 тыс. человек.
Что вливает на уровень безработицы
Факторы, влияющие на официальный уровень безработицы:
- Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;
- Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных — это женщины.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1