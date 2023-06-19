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19 июня 2023, 14:41 Читати українською

В Украине официальная безработица снова упала до исторического минимума

Число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек.
Фото: portal.lviv.ua

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Исторический минимум

Как отмечает Железняк, большинство безработных — женщины. Их количество составляет 85,5 тыс.

Согласно инфографике, официальное количество потерявших работу украинцев в последний раз увеличилось до июля 2022 года. Этот показатель стал максимальным с начала прошлого года и соответственно с начала полномасштабного вторжения РФ.

С июля показатель стремительно сокращается. В начале 2023 года он составлял 186,5 тыс., а к июню уменьшился еще почти на 70 тыс. человек.

Что вливает на уровень безработицы

Факторы, влияющие на официальный уровень безработицы:

  • Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;
  • Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных — это женщины.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
19 июня 2023, 15:31
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Пол Украины не работает в скитаниях кто где, а тут все Упало до минимума все в стиле ВВП карманов растет, Тренд Марафона — все хорошо мы деребаним, а вам показываем — все прекрасно Брехня брехней кто-то это заказывает.
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