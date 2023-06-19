В Украине официальная безработица снова упала до исторического минимума

Число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Исторический минимум

Как отмечает Железняк, большинство безработных — женщины. Их количество составляет 85,5 тыс.

Согласно инфографике, официальное количество потерявших работу украинцев в последний раз увеличилось до июля 2022 года. Этот показатель стал максимальным с начала прошлого года и соответственно с начала полномасштабного вторжения РФ.

С июля показатель стремительно сокращается. В начале 2023 года он составлял 186,5 тыс., а к июню уменьшился еще почти на 70 тыс. человек.

Что вливает на уровень безработицы

Факторы, влияющие на официальный уровень безработицы: