В Украине утвердили список стран для программы е-Резидентства

Утвержден перечень стран для программы е-Резидентства Украины. Речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде — перечень будет расширяться. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

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е-Резидентство

Как отметили в пресс-службе, программа е-резидентства открывает широкие возможности.

Иностранные предприниматели смогут:

удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине

платить здесь налоги в режиме онлайн

используя передовые технологии.

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«Сейчас дорабатываем дополнительную нормативно-правовую базу и тестируем информационную систему е-Резидент. Поэтому ждите полноценного запуска программы в скором времени», — сообщили в пресс-службе.

Напомним

С 1 апреля в Украине вступил в силу закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

Кто не сможет получить статус е-резидента