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19 июня 2023, 13:27 Читати українською

В Украине утвердили список стран для программы е-Резидентства

Утвержден перечень стран для программы е-Резидентства Украины. Речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде — перечень будет расширяться. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Утвержден перечень стран для программы е-Резидентства Украины.

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е-Резидентство

Как отметили в пресс-службе, программа е-резидентства открывает широкие возможности.

Иностранные предприниматели смогут:

  • удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине
  • платить здесь налоги в режиме онлайн
  • используя передовые технологии.

Читайте: В Украине заработал закон об е-Резидентстве. Подробности

«Сейчас дорабатываем дополнительную нормативно-правовую базу и тестируем информационную систему е-Резидент. Поэтому ждите полноценного запуска программы в скором времени», — сообщили в пресс-службе.

Напомним

С 1 апреля в Украине вступил в силу закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

Кто не сможет получить статус е-резидента

  • Граждане страны-агрессора РФ;
  • внесены в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);
  • лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
Источник: Минфин
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