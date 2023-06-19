Утвержден перечень стран для программы е-Резидентства Украины. Речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде — перечень будет расширяться. Об этом сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.
В Украине утвердили список стран для программы е-Резидентства
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е-Резидентство
Как отметили в пресс-службе, программа е-резидентства открывает широкие возможности.
Иностранные предприниматели смогут:
- удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине
- платить здесь налоги в режиме онлайн
- используя передовые технологии.
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«Сейчас дорабатываем дополнительную нормативно-правовую базу и тестируем информационную систему е-Резидент. Поэтому ждите полноценного запуска программы в скором времени», — сообщили в пресс-службе.
Напомним
С 1 апреля в Украине вступил в силу закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.
Кто не сможет получить статус е-резидента
- Граждане страны-агрессора РФ;
- внесены в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);
- лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
Источник: Минфин
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