Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в «Дие», благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства. Об этом заявил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Вкладчики банков-банкротов смогут вернуть средства через «Дию». Минцифры и ФГВФЛ подписали меморандум
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
«Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать наличный или открыть новый счет. Поддержка в банках-агентах Фонда. Далее на этот счет поступят средства.
Сегодня нужно возместить около 3,2 млрд грн, а это — 1,4 млн счетов украинцев. Услуга в «Дие» поможет сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки", — пояснил министр.
Как пояснили в Минцифре, с новой услугой вкладчики смогут:
- подать заявление о возмещении средств в Дие;
- проверить, какую сумму ему должны выплатить;
- выбрать имеющийся или открыть новый счет єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.
В Минцифры советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить запуск услуги.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 3
Если когда-то в будущем наше патерналистское государство наконец-то перестанет указывать гражданам где им получать пенсии и госвыплаты то теоретически какой-то банк с комиссией на входящие банковские переводы может взять ее и с денег возвращенным Фондом. Но сейчас это невозможно так как условия выдачи денег определяются Фондом, а не банками.