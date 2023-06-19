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19 июня 2023, 13:01 Читати українською

Вкладчики банков-банкротов смогут вернуть средства через «Дию». Минцифры и ФГВФЛ подписали меморандум

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в «Дие», благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства. Об этом заявил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в «Дие», благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства.

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Что известно

«Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать наличный или открыть новый счет. Поддержка в банках-агентах Фонда. Далее на этот счет поступят средства.

Сегодня нужно возместить около 3,2 млрд грн, а это — 1,4 млн счетов украинцев. Услуга в «Дие» поможет сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки", — пояснил министр.

Как пояснили в Минцифре, с новой услугой вкладчики смогут:

  • подать заявление о возмещении средств в Дие;
  • проверить, какую сумму ему должны выплатить;
  • выбрать имеющийся или открыть новый счет єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.

В Минцифры советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить запуск услуги.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
19 июня 2023, 13:41
#
Ну, як і передбачав — іноді навіть мінцирк може робити гарні речі
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 июня 2023, 14:19
#
Какую комиссию берет дия ?
+
0
Три літри
Три літри
19 июня 2023, 16:04
#
Никакой. Это возврат денег Фондом и комиссии тут быть не может.

Если когда-то в будущем наше патерналистское государство наконец-то перестанет указывать гражданам где им получать пенсии и госвыплаты то теоретически какой-то банк с комиссией на входящие банковские переводы может взять ее и с денег возвращенным Фондом. Но сейчас это невозможно так как условия выдачи денег определяются Фондом, а не банками.
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