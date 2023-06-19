Вкладчики банков-банкротов смогут вернуть средства через «Дию». Минцифры и ФГВФЛ подписали меморандум

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в «Дие», благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства. Об этом заявил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Что известно

«Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать наличный или открыть новый счет. Поддержка в банках-агентах Фонда. Далее на этот счет поступят средства.

Сегодня нужно возместить около 3,2 млрд грн, а это — 1,4 млн счетов украинцев. Услуга в «Дие» поможет сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки", — пояснил министр.

Как пояснили в Минцифре, с новой услугой вкладчики смогут:

подать заявление о возмещении средств в Дие;

проверить, какую сумму ему должны выплатить;

выбрать имеющийся или открыть новый счет єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.

В Минцифры советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить запуск услуги.