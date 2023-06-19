Нацбанк на прошлой неделе провел ряд разъясняющих встреч с банковскими учреждениями и обменниками по обмену наличной иностранной валюты. Первые результаты в изменении поведения банков уже есть, но этого недостаточно. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале.
Гетманцев: Действий НБУ недостаточно по обмену «изношенных» купюр, есть — «черные обменники»
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Проблема «черных обменников»
Он отметил, что жалобы на действия обменников продолжают поступать.
«Абсолютно не решена проблема черных обменников, работающих „под крышей“ некоторых правоохранителей. Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в людях в людях». войну, которую немедленно следует прекратить", — подчеркнул он.
Читайте: В НБУ анонсировали изменения в правила покупки «старых» и «изношенных» долларов
По словам Гетманцева, он дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и стражей порядка на отдельном заседании
Читайте: «Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснения по обмену наличной иностранной валюты
🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 3
областных структур у НБУ нету — значит видимо борьба будет только в Киеве.
НБУ — это департаменты статистики , методологии , айтишники и т. п. там 90 % сотрудников.
видимо после работы , они взявшись за ручки будут по рынкам ходить , как дружинники времен СССР… менял ловить…