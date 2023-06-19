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19 июня 2023, 12:37 Читати українською

Гетманцев: Действий НБУ недостаточно по обмену «изношенных» купюр, есть — «черные обменники»

Нацбанк на прошлой неделе провел ряд разъясняющих встреч с банковскими учреждениями и обменниками по обмену наличной иностранной валюты. Первые результаты в изменении поведения банков уже есть, но этого недостаточно. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

Нацбанк на прошлой неделе провел ряд разъясняющих встреч с банковскими учреждениями и обменниками по обмену наличной иностранной валюты.

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Проблема «черных обменников»

Он отметил, что жалобы на действия обменников продолжают поступать.

«Абсолютно не решена проблема черных обменников, работающих „под крышей“ некоторых правоохранителей. Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в людях в людях». войну, которую немедленно следует прекратить", — подчеркнул он.

Читайте: В НБУ анонсировали изменения в правила покупки «старых» и «изношенных» долларов

По словам Гетманцева, он дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и стражей порядка на отдельном заседании Комитета В Р по вопросам финансов.

Читайте: «Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснения по обмену наличной иностранной валюты

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Alpenstein
Alpenstein
19 июня 2023, 14:08
#
Стадію «заперечення» пройдено. Чому він взагалі в це ввязався? Податковий комітет і зношені купюри.
+
0
vovan9870
vovan9870
19 июня 2023, 14:31
#
Яке відношення мають обмінники до припинення функціонування терміналів?
+
0
yarg
yarg
19 июня 2023, 15:39
#
НБУ будет бороться с нелегальным обменом ? Интересно как ?
областных структур у НБУ нету — значит видимо борьба будет только в Киеве.
НБУ — это департаменты статистики , методологии , айтишники и т. п. там 90 % сотрудников.
видимо после работы , они взявшись за ручки будут по рынкам ходить , как дружинники времен СССР… менял ловить…
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