Гетманцев: Действий НБУ недостаточно по обмену «изношенных» купюр, есть — «черные обменники»

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Проблема «черных обменников»

Он отметил, что жалобы на действия обменников продолжают поступать.

«Абсолютно не решена проблема черных обменников, работающих „под крышей“ некоторых правоохранителей. Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в людях в людях». войну, которую немедленно следует прекратить", — подчеркнул он.

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По словам Гетманцева, он дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и стражей порядка на отдельном заседании Комитета В Р по вопросам финансов.

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