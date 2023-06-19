В понедельник, 19 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке и продаже не изменился. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже 10 копеек.
Курс валют на 19 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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В обменниках доллар потерял 4 копейки в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке, а в продаже снизился на 7 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,25, евро — 40,60−40,80 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,98−40,36 грн/евро.
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