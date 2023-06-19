За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 220450 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
630 российских оккупантов, 12 БПЛА, 1 вертолет и 5 танков. Потери врага за 18 июня
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 220 450 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 3989 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7735 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3865 (+18) ед,
- РСЗО — 610 (+0) ед,
- средства ПВО — 370 (+6) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 305 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3383 (+12),
- крылатые ракеты — 1211 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6613 (+42) ед,
- специальная техника — 526 (+4).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1