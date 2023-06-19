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19 июня 2023, 11:16 Читати українською

Индия увеличила импорт российской нефти в 10 раз — Reuters

Доля российского импорта сырой нефти в Индии увеличилась за прошлый год в 10 раз и продолжает расти. Об этом пишет Reuters .

Доля российского импорта сырой нефти в Индии увеличилась за прошлый год в 10 раз и продолжает расти.
Фото: reuters.com

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Импорт нефти

Руководитель государственной нефтегазовой компании Индии Винод Кумар рассказал, что в 2021—2022 годах доля российского импорта сырой нефти составила менее 2%. Сейчас же она выросла в 10 раз и составляет примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.

«В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубок: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что за текущий год, то есть 23/24, цифры вырастут до 30%», — заявил Кумар.

Отмечается, что россия перенаправляет свои энергоносители из западных стран, которые ввели ограничения и санкции на торговлю с Москвой, включая ограничение цен на нефть после ее вторжения в Украину. Большую часть покупают Китай и Индия.

Напомним

Импорт российской нефти Индией, третьим в мире импортером сырой нефти, в мае достиг исторического максимума, поскольку покупатели набросились на поставки со скидками, уменьшив спрос на нефть с Ближнего Востока и Африки (согласно предварительным оценкам судоходных трекеров).

россия перенаправляет свои поставки энергоносителей от западных стран, которые ввели ограничения и санкции на торговлю с москвой, включая потолок цены на нефть, после ее вторжения в Украину. Большую часть российских энергоносителей сейчас покупают Китай и Индия.

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Источник: Минфин
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