В НБУ рассказали, сколько Минфин продал ОВГЗ с начала года

В январе-мае Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 166,2 млрд гривен, $1 644 млн и 505 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишет Stockworld.

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Сколько разместили ОВГЗ

Минфин разместил гривневые гособлигации на 166,23 млрд гривен, что на 87,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также были размещены бумаги на $1644 млн и 505 млн евро, что соответственно на 357,7% и 114% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 19,1% годовых, в долларах — 4,7% годовых (+0,1 п.п.), в евро — 3,1% (+0,4 п.п.) годовых .

Напомним

В 2022 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 164,4 млрд гривен, $2 089 млн и 984 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В 2021 году Минфин привлек в госбюджет 287,9 млрд гривен, $3 096 млн и 783 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.