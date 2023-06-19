США объявили о предоставлении дополнительных $205 млн для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от последствий полномасштабного вторжения россии. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает Европейская правда.
Украина получит от США дополнительные $205 миллионов на гуманитарную помощь
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Дополнительная помощь США
Гуманитарная помощь будет направлена на продовольствие, безопасную питьевую воду, услуги защиты, образование, средства к существованию, правовую помощь, доступное жилье, здравоохранение и другие услуги и товары через международные и неправительственные организации.
«Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, которые были разлучены, и способствуют воссоединению семей, когда это возможно», — добавили в Госдепе.
С учетом нового пакета помощи общий объем финансирования гумпомощи для Украины со стороны США в 2023 финансовом году (заканчивается 30 сентября) составляет более $605 млн, а с февраля 2022 — свыше $2,1 млрд.
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