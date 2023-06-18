В Украине продается на аукционе редкая монета номиналом 15 копеек. Стоимость — 30 тысяч (фото)

На аукционе Violity появился лот — 15 копеек 1992 года, разновидности — 1.1АА. Монета создана из магнитной стали. Стоимость лота — 30 тыс. грн (или $834). Об этом пишет PaySpace Magazine.

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Что известно о монете

Экземпляры этого номинала были пробными, партию в свое время отчеканили из разных металлов в ограниченном количестве, однако не утвердили для обращения. Так что находятся 15 копеек только в личных коллекциях.

Среди других особенностей лота — наличие четырех ягод, полностью гладкая группа, а также видимые следы столкновения штампов (очень редкий дефект).