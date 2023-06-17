Приватбанк объявил о проведении регламентных работ процессингового центра: операции с картами будут на паузе

В ночь на 18 июня 2023 года Приватбанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«При проведении работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с карточками. Аналогичный „тайм-аут“ продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка», — говорится в сообщении.

Обычно банк производит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.

Операции с карточками

По данным банка, клиенты Привата осуществляют в среднем 28 миллионов платежей и других операций с картами в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

Напомним

«Минфин» писал, что Приватбанк возобновит возможность осуществления валютных операций посредством терминала самообслуживания с 22 июня. Эти операции были приостановлены с конца мая.