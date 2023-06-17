Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о предоставлении эксклюзивных прав консорциума во главе с шейхом Катара Джасимом бин Хамадом Аль Тани в переговорах о продаже более чем $6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
«Манчестер Юнайтед» может предоставить катарскому шейху эксклюзивное право на переговоры о продаже клуба
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«Хотя судьба сделки остается неопределенной, это событие является важной вехой в усилиях шейха Джасима, являющегося одним из самых богатых людей в стране Персидского залива — взять под свой контроль культовый спортивный бренд», — пишет агентство.
По словам источника, катарское предложение рассматривается Глейзерами более благосклонно, чем предложение британского миллиардера Джима Рэтклиффа, основателя химической компании INEOS. Предложение Рэтклиффа предполагает, что Глейзеры сохранят определенный интерес к «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» не будет иметь права вести переговоры с каким-либо другим участником торгов, кроме шейха Джассима, в течение периода эксклюзивности. Изданию не удалось узнать, как долго может занять этот период. Собеседники предупредили, что ситуация остается изменчивой, и новое предложение от Рэтклиффа может помешать шейху Джасиму получить эксклюзивный контракт.
Стоит отметить, что сделка на сумму более $6 млрд за «Манчестер Юнайтед» станет одной из крупнейших в истории спортивного мира после аналогичной по размеру продаж команды Национальной футбольной лиги «Вашингтон Командорс» в начале этого года.
Напомним
«Минфин» писал, что акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на 13% и достигли двухмесячного максимума после сообщения о том, что шейх Катара Джассим бин Хамад аль-Тани, вероятно, добьется успеха в своем предложении о приобретении клуба за более 5 млрд фунтов стерлингов. ($6,28 млрд).
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