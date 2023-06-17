НБУ оштрафовал кредитный союз «Наши люди»

Национальный банк применил меру влияния в виде штрафа в кредитный союз «Наши Люди». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Причина штрафа

В НБУ отметили, что компания несвоевременно предоставила информацию по требованию Национального банка. За это она оштрафована на 1 700 грн.

Уплатить штрафную санкцию кредитный союз должен в течение семи рабочих дней со дня получения решения регулятора.

Решение о применении меры влияния было принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 16 июня 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ снова оштрафовал «Швидко гроші». В этот раз сумма штрафа выросла до 2,3 млн грн.