Американская компания Intel планирует инвестировать до $4,6 млрд в новый завод по сборке и испытанию полупроводников вблизи Вроцлава (Польша). Об этом сообщает Reuters.
Intel инвестирует $4,6 миллиарда в новый завод по производству чипов в Польше
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Данный проект внедряется в рамках многомиллиардной инвестиционной программы по всей Европе по наращиванию мощностей по производству чипов.
Завод в Польше обеспечит работой 2 тыс. работников и создаст несколько тысяч дополнительных рабочих мест на этапе строительства и найма поставщиками, говорится в заявлении компании.
В прошлом году Intel объявила о планах построить большой комплекс микросхем в Германии вместе с мощностями в Ирландии и Франции, поскольку компания стремится извлечь выгоду из смягченных правил финансирования и субсидий Европейской Комиссии. В свою очередь ЕС стремится снизить свою зависимость от поставок из США и Азии.
Соревнования по инвестициям Intel
Несколько стран соревновались за то, чтобы заставить Intel инвестировать в их регионы, а некоторые, например Германия, заручившаяся обязательствами Intel, вели переговоры по размеру субсидий, которые они могут предоставить.
Уровень какой-либо субсидии, предложенной Intel Польшей, не был обнародован во время объявления предложения.
Проектирование и планирование объекта начнется немедленно, а строительство начнется после одобрения Еврокомиссией.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал завод Intel «самой большой инвестицией с нуля в истории Польши».
Компания Intel, работающая в стране уже 30 лет и насчитывающая 4 тыс. работников, заявила, что выбрала Польшу из-за ее инфраструктуры, наличия талантов и отметила, что это место расположено неподалеку от запланированного завода в Германии и Ирландии.
Когда откроется завод
Ожидается, что объект заработает до 2027 года.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце апреля 2023 года Intel отчиталась о крупнейших в истории квартальных убытках.
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