Фонд государственного имущества принял решение ликвидировать 1278 государственных предприятий из 2364, которые находятся в его управлении. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Фонд госимущества ликвидирует половину госпредприятий
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«82% предприятий в управлении ФГИУ — непроизводительные активы, которые существуют только на бумаге и имеют миллионы накопленных долгов», — говорится в сообщении.
Так, в Фонде проанализировали 2 364 предприятия, которые сегодня находятся в его управлении:
- 134 — стратегические активы, остающиеся в управлении ФГИУ;
- 288 — поиск инвесторов по приватизации;
- 664 — находятся на оккупированных территориях;
- 1278 — ликвидация или банкротство.
Активы, которые остаются в управлении ФГИУ — стратегические и социальные предприятия, например, действующие и прибыльные протезно-ортопедические предприятия или заводы военного назначения.
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Также до конца 2023 года Фонд планирует принять в управление еще около 1200 госпредприятий.
Ликвидация неработающих активов позволит:
- снизить долговую нагрузку на бюджет;
- вернуть годами накопившиеся долги перед работниками;
- создать новый бизнес, используя имущество убыточных предприятий;
- оздоровить и развивать украинскую экономику.
Ликвидация предприятий может продолжаться от четырех месяцев до полутора лет.
«В 2023 году мы планируем ликвидировать 347 предприятий, в 2024 — 400 компаний, в 2025 — еще 141», — отметили в Фонде.
Также закон № 3037 о ликвидации госпредприятий, разработанный командой Фонда, делает процедуру ликвидации самоокупаемой и обеспечит возможность погасить долги этих предприятий.
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