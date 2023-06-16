НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило из списка международных спонсоров войны компанию. Речь идет о ведущей мировой компании по снабжению судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited, которая находилась в списке всего два месяца. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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«Впервые с начала создания перечня международных спонсоров войны — мощного репутационного инструмента давления на компании, продолжающие работать с РФ после широкомасштабного вторжения, из него была исключена компания. Она выполнила все необходимые условия, избрав путь социально-ответственного бизнеса», — отмечается в сообщении.

Компания направила соответствующее письмо НАЗК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня.

«Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только к суднам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и тем, что перевозят российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии», — сообщает НАПК.

В НАПК добавили, что первое исключение из перечня международных спонсоров войны — лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает.

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Напомним

НАПК внесло компанию Peninsula Petroleum в список спонсоров войны в апреле 2023 года.

Агентство указывало, что ирландская компания сознательно продолжала поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.