Кабинет Министров на заседании в пятницу, 16 июня, принял решение выделить 560 млн грн для выплаты единовременной помощи пострадавшим от наводнения в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Пострадавшим от наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят по 5 тысяч
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Одноразовая помощь
Пострадавшие получат единовременную государственную помощь в размере 5 000 грн.
Кроме этого, правительство выделило 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома в Херсонской области.
Еще 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии будут направлены на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины: ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкция водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин.
«Направляем еще 4,4 млрд грн субвенции местным бюджетам на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию объектов социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферы. Из них почти 460 млн грн для Херсона и более 190 млн — для Николаевской области», — добавил премьер.
Напомним
«Минфин» писал, что украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва Каховской ГЭС в рамках программы «Восстановление».
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Комментарии - 4
Їжте шашлик, ні у чому собі не відмовляйте, шановін херсонці…
Зробили всіх разом.