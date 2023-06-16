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16 июня 2023, 14:27 Читати українською

Пострадавшим от наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят по 5 тысяч

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 16 июня, принял решение выделить 560 млн грн для выплаты единовременной помощи пострадавшим от наводнения в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 16 июня, принял решение выделить 560 млн грн для выплаты единовременной помощи пострадавшим от наводнения в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.
Фото: slovoidilo.ua

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Одноразовая помощь

Пострадавшие получат единовременную государственную помощь в размере 5 000 грн.

Кроме этого, правительство выделило 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома в Херсонской области.

Еще 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии будут направлены на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины: ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкция водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин.

«Направляем еще 4,4 млрд грн субвенции местным бюджетам на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию объектов социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферы. Из них почти 460 млн грн для Херсона и более 190 млн — для Николаевской области», — добавил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва Каховской ГЭС в рамках программы «Восстановление».

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 июня 2023, 14:39
#
Акція небаченної щедрості від Зе-влади.
Їжте шашлик, ні у чому собі не відмовляйте, шановін херсонці…
+
0
Subota 82
Subota 82
16 июня 2023, 14:44
#
Знущання…
+
+15
locustsucol
locustsucol
16 июня 2023, 14:44
#
5000 грн за затоплення всього що було в житті.
Зробили всіх разом.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 июня 2023, 15:01
#
Насмішка…
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