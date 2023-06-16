Курс валют на 16 июня: доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 16 июня, курс доллара на наличном рынке снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар потерял 3 копейки в покупке и продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,25, евро — 40,50−40,83 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,04−40,42 грн/евро.

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