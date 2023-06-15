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15 июня 2023, 19:28 Читати українською

Доля среднесрочных депозитов в банках выросла до 76% — НБУ

Доля депозитов на срок от 3 до 12 месяцев выросла с 47% в январе до 76% в мае, а доля срочно-гривневых депозитов в июне — на 5%, до 35%. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга в четверг, 15 июня.

Доля депозитов на срок от 3 до 12 месяцев выросла с 47% в январе до 76% в мае, а доля срочно-гривневых депозитов в июне — на 5%, до 35%.
Фото: finance.ua

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«Сейчас мы видим за всеми индикаторами эффективности наших монетарных мер достижения тех параметров, которых мы ожидали. Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в обращении с привлечением новых срочных вкладов выросла до 76% в мае с около 47% в начале года. Развернулся тренд на снижение доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения. В январе-июне 2023 года их доля выросла почти на 5% — до 35%», — отметил Пышный.

Он подчеркнул, что развернутый тренд означает, что комплексно принятые Нацбанком меры достаточно решительно прокоммуникированы и эффективны.

«Именно эту тенденцию, это важный момент, мы намерены поддержать, сохраняя высокий уровень учетной ставки», — добавил глава НБУ.

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Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук также сообщил, что-то, как реагирует рынок депозитов банков на наши действия, целиком вкладывается в ожидания Нацбанка.

«Мы видим, что банки достаточно активно в последние месяцы поднимали процентные ставки по срочным депозитам. Например, только в мае по срочным депозитам физлиц средневзвешенная ставка выросла на 0,8 п. п. и понятно, что росли ставки по депозитам более трех месяцев», — сказал Николайчук.

Он пояснил, что такое повышение давало банкам дополнительные возможности и в контексте обязательного резервирования, и в контексте доступа к депсертификатам сроком на три месяца со ставкой на уровне учетной.

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Результатом этого явилось продолжение тренда на рост доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения. Николайчук также отметил, что с начала года этот показатель вырос с 30% до 35%.

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Источник: Минфин
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