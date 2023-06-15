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15 июня 2023, 16:34 Читати українською

В НБУ рассказали, как трагедия на Каховской ГЭС повлияет на цены на овощи

Национальный банк Украины дал оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены на овощи в Украине.

Национальный банк Украины дал оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены на овощи в Украине.► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новостиНа брифинге НБУ заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук отметил, что в настоящее время находится несколько культур, находящихся под риском осушения.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

На брифинге НБУ заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук отметил, что в настоящее время находится несколько культур, находящихся под риском осушения.

Какие овощи находятся под риском осушения

По его словам, если говорить об ожиданиях урожая на подконтрольной Украине территории, то около 20% баклажан были под соответствующим риском.

Также под риском на пострадавших территориях находятся огурцы, арбузы и перец.

В целом, под риском находится по нашим оценкам около 10−14% общего урожая овощей из-за затопления и осушения почв в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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«Но на самом деле нами потерять урожай овощей оценивается несколько меньше, примерно в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика. Хотя ясно, что может снизиться урожайность в этих областях», — заявил Николайчук.

Кроме того, по его словам, существует потенциал, чтобы компенсировать эти потери за счет наращивания производства в других областях, а также за счет импорта.

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Источник: Минфин
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