В НБУ рассказали, как трагедия на Каховской ГЭС повлияет на цены на овощи

Национальный банк Украины дал оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены на овощи в Украине.

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На брифинге НБУ заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук отметил, что в настоящее время находится несколько культур, находящихся под риском осушения.

Какие овощи находятся под риском осушения

По его словам, если говорить об ожиданиях урожая на подконтрольной Украине территории, то около 20% баклажан были под соответствующим риском.

Также под риском на пострадавших территориях находятся огурцы, арбузы и перец.

В целом, под риском находится по нашим оценкам около 10−14% общего урожая овощей из-за затопления и осушения почв в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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«Но на самом деле нами потерять урожай овощей оценивается несколько меньше, примерно в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика. Хотя ясно, что может снизиться урожайность в этих областях», — заявил Николайчук.

Кроме того, по его словам, существует потенциал, чтобы компенсировать эти потери за счет наращивания производства в других областях, а также за счет импорта.