Кабмин утвердил экспериментальный механизм быстрого предоставления жилищных субсидий

Кабинет министров принял постановление, которое в рамках экспериментального проекта позволяет максимально упростить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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«Упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченному члену семьи нужно будет только подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения.

После этого органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно соберут и обработают сведения, необходимые для назначения выплаты.

«Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно. Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, будет минимизировано, а процесс подачи заявления — максимально автоматизирован», — говорится в сообщении.

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Подача обращения в электронной форме

В электронной форме упрощенное обращение можно подать:

в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины,

в мобильном применении ПФУ,

на портале «Действие».

Также упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества и ЦНАП.

«Подать упрощенное заявление можно будет после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им в преддверии отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты», — отметили в Минсоцполитике.

Форма заявления

Форма заявления очень упрощается. Необходимо будет внести только информацию о членах вашего домохозяйства, адрес проживания (по которому должны начисляться субсидии) и счет в банке (в формате ІВАN), на который хотите получать выплату.

Затем определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление бумажное).

Остальную информацию Пенсионный фонд будет получать из реестров и баз данных государственного сегмента благодаря автоматизированному обмену информацией.