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15 июня 2023, 13:06 Читати українською

Кабмин утвердил экспериментальный механизм быстрого предоставления жилищных субсидий

Кабинет министров принял постановление, которое в рамках экспериментального проекта позволяет максимально упростить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кабинет министров принял постановление, которое в рамках экспериментального проекта позволяет максимально упростить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении.
Фото: suspilne.media

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«Упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченному члену семьи нужно будет только подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения.

После этого органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно соберут и обработают сведения, необходимые для назначения выплаты.

«Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно. Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, будет минимизировано, а процесс подачи заявления — максимально автоматизирован», — говорится в сообщении.

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Подача обращения в электронной форме

В электронной форме упрощенное обращение можно подать:

  • в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины,
  • в мобильном применении ПФУ,
  • на портале «Действие».

Также упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества и ЦНАП.

«Подать упрощенное заявление можно будет после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им в преддверии отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты», — отметили в Минсоцполитике.

Форма заявления

Форма заявления очень упрощается. Необходимо будет внести только информацию о членах вашего домохозяйства, адрес проживания (по которому должны начисляться субсидии) и счет в банке (в формате ІВАN), на который хотите получать выплату.

Затем определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление бумажное).

Остальную информацию Пенсионный фонд будет получать из реестров и баз данных государственного сегмента благодаря автоматизированному обмену информацией.

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Источник: Минфин
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