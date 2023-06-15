Акции Tesla достигли рекордной 13-дневной серии роста. Компания подорожала на $240 миллиардов

Акции компании Tesla, возглавляемой Илон Маском, росли 13 дней подряд, что стало самой длинной серией роста в истории. В результате, американский автопроизводитель прибавил к своей стоимости около $240 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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В ходе этой серии акции Tesla выросли более чем на 40%, что повысило ее рыночную стоимость примерно до $814 млрд.

Прирост рыночной капитализации составил около $240 млрд. Это больше, чем полная стоимость японской компании Toyota, которая является второй по стоимости автопроизводителем по всему миру.

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Отмечается, что акции стали расти после принятия американскими автопроизводителями Ford и General Motors системы зарядки Tesla. Это фактически ставит 60% рынка электромобилей в США в соответствии со стандартом зарядки в Северной Америке (NACS), используемым Tesla.