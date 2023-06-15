Курс валют на 15 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Курс евро потерял пять копеек в покупке, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,40 грн. Евро покупают за 40,07 грн., а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,35, евро — 40,50−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,53−39,93 грн/евро.

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