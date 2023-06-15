25 тысяч посылок за 5 месяцев. Украинцы активно берут в кредит посылки в отделениях Новой почты

За пять месяцев посылкой в кредит воспользовалось 25 000 украинцев в отделениях Новой почты. Услугу предоставляет международный финансовый сервис NovaPay, входящий в группу компаний Новая почта, говорится в сообщении компании.

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Какие посылки берут в кредит

Чаще всего в оформляемых в кредит посылках украинцы заказывают одежду, обувь и технику. Средний чек составляет 6200 грн.

Больше всего этой услугой пользуются жители Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним

В отделении Новой почты можно оформить посылку в кредит, если она была заказана с наложенным платежом.

Кредит предоставляется сроком 12 месяцев на товар от 1000 гривен. Максимальная сумма кредита рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента.

Вычислить его можно самостоятельно в мобильном приложении или в отделении Новой почты. Кредитный лимит для клиентов, которые уже брали кредит и вернули его в срок, составляет 100 тыс. грн, а для новых клиентов — лимит 50 тыс. грн.