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15 июня 2023, 9:45 Читати українською

25 тысяч посылок за 5 месяцев. Украинцы активно берут в кредит посылки в отделениях Новой почты

За пять месяцев посылкой в кредит воспользовалось 25 000 украинцев в отделениях Новой почты. Услугу предоставляет международный финансовый сервис NovaPay, входящий в группу компаний Новая почта, говорится в сообщении компании.

За пять месяцев посылкой в кредит воспользовалось 25 000 украинцев в отделениях Новой почты.

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Какие посылки берут в кредит

Чаще всего в оформляемых в кредит посылках украинцы заказывают одежду, обувь и технику. Средний чек составляет 6200 грн.

Больше всего этой услугой пользуются жители Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним

В отделении Новой почты можно оформить посылку в кредит, если она была заказана с наложенным платежом.

Кредит предоставляется сроком 12 месяцев на товар от 1000 гривен. Максимальная сумма кредита рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента.

Вычислить его можно самостоятельно в мобильном приложении или в отделении Новой почты. Кредитный лимит для клиентов, которые уже брали кредит и вернули его в срок, составляет 100 тыс. грн, а для новых клиентов — лимит 50 тыс. грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
bonv
bonv
15 июня 2023, 10:27
#
Для чого брати посилку в кредит?:)
+
0
Moettke
Moettke
15 июня 2023, 11:03
#
Брать в кредит всё что в посылке, тот же самый кредит как в магазине, но документы оформлять на почте и ей оплачивать.
+
0
brigadirius
brigadirius
15 июня 2023, 10:41
#
А ковбасу ще в кредит не беруть.
+
0
Moettke
Moettke
15 июня 2023, 11:06
#
Речь идёт про то, что в посылке. Если магазин не имеет возможность дать в кредит, но отправка наложенным платежом есть, то можно любой товар/ы взять в кредит
+
+27
eurousa
eurousa
15 июня 2023, 11:06
#
Тобто купують непотріб за гроші, яких немає - все як книжка пише
+
0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
15 июня 2023, 11:57
#
Скоро и интимные услуги на трассе будут в кредит.
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