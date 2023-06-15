ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023 год, ухудшив при этом прогноз на 2024 год

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год — до 1,1% с 1,2%.

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Инфляция и безработица

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 3,2% с 3,3%, на следующий — оставлены на уровне 2,5%.

Прогноз безработицы в США на этот год понижен до 4,1% с 4,5%, на 2024 год — до 4,5% с 4,6%.

Кредитные средства

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5−5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

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Прогноз по ставке

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни — 5,1% и 4,3% соответственно.

Согласно медианному прогнозу на 2025 год, ставка составит 3,4% (в марте ожидалось 3,1%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, — показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения ставки не ниже текущего диапазона до конца 2023 года.

Причем 16 из них полагают, что ставка завершит этот год не ниже уровня в 5,25−5,5% годовых.

В 2025 году, согласно прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 1,8% (мартовский прогноз — рост на 1,9%), инфляция составит 2,1% (2,1%), безработица — 4,5% (4,6%).