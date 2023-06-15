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15 июня 2023, 10:10 Читати українською

ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023 год, ухудшив при этом прогноз на 2024 год

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год — до 1,1% с 1,2%.

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год — до 1,1% с 1,2%.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиИнфляция и безработицаОжидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 3,2% с 3,3%, на следующий — оставлены на уровне 2,5%.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инфляция и безработица

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 3,2% с 3,3%, на следующий — оставлены на уровне 2,5%.

Прогноз безработицы в США на этот год понижен до 4,1% с 4,5%, на 2024 год — до 4,5% с 4,6%.

Кредитные средства

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5−5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Читайте:ФРС сохранила ставку без изменений на уровне 5−5,25%

Прогноз по ставке

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни — 5,1% и 4,3% соответственно.

Согласно медианному прогнозу на 2025 год, ставка составит 3,4% (в марте ожидалось 3,1%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, — показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения ставки не ниже текущего диапазона до конца 2023 года.

Причем 16 из них полагают, что ставка завершит этот год не ниже уровня в 5,25−5,5% годовых.

В 2025 году, согласно прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 1,8% (мартовский прогноз — рост на 1,9%), инфляция составит 2,1% (2,1%), безработица — 4,5% (4,6%).

Источник: Минфин
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