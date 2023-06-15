Украинский бизнес может получить гранты до $150 тысяч по программе USAID

Министерство экономики и Агентство США по международному развитию (USAID) запустили грантовую программу «Конкурентоспособная экономика Украины». Малый и средний бизнес может получить до $150 тыс., сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Как получить грант

Заявки на получение грантов принимаются по четырем направлениям.

Программа «Непрерывность и возобновление бизнеса» направлена на предприятия из секторов информационных технологий и инжиниринга, производства, услуг и креативных индустрий.

Средства предоставляют ФОПам, частным предприятиям, ООО, АО, имеющим штат до 250 работников и годовой оборот до €50 млн. Сумма гранта составляет 600 тыс. грн — 1,2 млн грн.

Вторая программа — для малых и средних женских и семейных предприятий. Средства будут предоставляться на релокацию, открытие нового направления, масштабирование и выход на международные рынки. Заявки принимаются до 24 июля.

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Грант от $10 до $35 тыс. могут получить предприятия, работающие в секторах производства косметических, текстильных изделий, предметов домашнего обихода, крафтового производства, переработки пищевых продуктов, ИТ, изготовления мебели и других продуктов. Штат компаний не должен превышать 250 работников, а годовой оборот — €50 млн.

Также есть программа для поддержки экспортных альянсов. Средства от $35 тыс. до $150 тыс. можно получить на формирование объединений не менее 5 предприятий для совместного продвижения продукции на экспортных рынках. Участниками могут быть ФОПы, частные предприятия, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до €50 млн. Заявки принимаются до 30 сентября.

Четвертая программа — гранты для поддержки участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях по восстановлению и развитию экспортных продаж предприятий. Приоритетные отрасли — информационные технологии, инжиниринг, производство, креативные индустрии и услуги. Сумма гранта составляет от $35 до $90 тыс. Заявки можно подать до 15 сентября.