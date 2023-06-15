Украинский бизнес может получить гранты до $150 тысяч по программе USAID

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июня 2023, 11:44 Читати українською

Украинский бизнес может получить гранты до $150 тысяч по программе USAID

Министерство экономики и Агентство США по международному развитию (USAID) запустили грантовую программу «Конкурентоспособная экономика Украины». Малый и средний бизнес может получить до $150 тыс., сообщила пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики и Агентство США по международному развитию (USAID) запустили грантовую программу «Конкурентоспособная экономика Украины».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как получить грант

Заявки на получение грантов принимаются по четырем направлениям.

Программа «Непрерывность и возобновление бизнеса» направлена на предприятия из секторов информационных технологий и инжиниринга, производства, услуг и креативных индустрий.

Средства предоставляют ФОПам, частным предприятиям, ООО, АО, имеющим штат до 250 работников и годовой оборот до €50 млн. Сумма гранта составляет 600 тыс. грн — 1,2 млн грн.

Вторая программа — для малых и средних женских и семейных предприятий. Средства будут предоставляться на релокацию, открытие нового направления, масштабирование и выход на международные рынки. Заявки принимаются до 24 июля.

Читайте: Гранты для женского и семейного бизнеса: как получить до $35 тысяч

Грант от $10 до $35 тыс. могут получить предприятия, работающие в секторах производства косметических, текстильных изделий, предметов домашнего обихода, крафтового производства, переработки пищевых продуктов, ИТ, изготовления мебели и других продуктов. Штат компаний не должен превышать 250 работников, а годовой оборот — €50 млн.

Также есть программа для поддержки экспортных альянсов. Средства от $35 тыс. до $150 тыс. можно получить на формирование объединений не менее 5 предприятий для совместного продвижения продукции на экспортных рынках. Участниками могут быть ФОПы, частные предприятия, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до €50 млн. Заявки принимаются до 30 сентября.

Четвертая программа — гранты для поддержки участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях по восстановлению и развитию экспортных продаж предприятий. Приоритетные отрасли — информационные технологии, инжиниринг, производство, креативные индустрии и услуги. Сумма гранта составляет от $35 до $90 тыс. Заявки можно подать до 15 сентября.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами