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15 июня 2023, 8:59 Читати українською

Три страны Европы выделили 65 миллионов евро в спецфонд Всемирного банка для Украины

Исландия, Латвия и Нидерланды внесли новые грантовые взносы в размере 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет «Европейская правда».

Исландия, Латвия и Нидерланды внесли новые грантовые взносы в размере 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины.

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Что известно

Речь идет о фонде URTF — Трастовом фонде помощи, восстановления и реформ для Украины. Латвия недавно присоединилась к фонду, в то время как Нидерланды и Исландия вносили взносы и раньше.

Исландия предоставляет 500 млн исландских крон — около $3,6 млн, Латвия — 2 млн евро, Нидерланды — 60 млн евро.

Общий объем финансирования URTF достиг более $920 млн.

Куда пойдут деньги

Как отмечают, эти средства будут направлены прежде всего на восстановление энергетической инфраструктуры, мостов, жилья, школ.

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Финансирование из этого фонда получили уже несколько секторальных проектов, сфокусированных на восстановлении энергетической, транспортной инфраструктуры, поддержке системы здравоохранения в условиях войны.

Как анонсировали в конце мая, ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики.

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Источник: Минфин
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