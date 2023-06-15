Исландия, Латвия и Нидерланды внесли новые грантовые взносы в размере 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет «Европейская правда».
Три страны Европы выделили 65 миллионов евро в спецфонд Всемирного банка для Украины
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Что известно
Речь идет о фонде URTF — Трастовом фонде помощи, восстановления и реформ для Украины. Латвия недавно присоединилась к фонду, в то время как Нидерланды и Исландия вносили взносы и раньше.
Исландия предоставляет 500 млн исландских крон — около $3,6 млн, Латвия — 2 млн евро, Нидерланды — 60 млн евро.
Общий объем финансирования URTF достиг более $920 млн.
Куда пойдут деньги
Как отмечают, эти средства будут направлены прежде всего на восстановление энергетической инфраструктуры, мостов, жилья, школ.
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Финансирование из этого фонда получили уже несколько секторальных проектов, сфокусированных на восстановлении энергетической, транспортной инфраструктуры, поддержке системы здравоохранения в условиях войны.
Как анонсировали в конце мая, ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики.
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