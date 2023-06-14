В январе-апреле 2023 года Украина экспортировала товаров на $13,3 млрд, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В январе-апреле Украина экспортировала товаров более чем на $13 миллиардов
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По итогам первого квартала экспорт составил $10,3 млрд (минус 26,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года).
Импорт товаров в январе-апреле вырос в годовом исчислении на 21,5% до $20,3 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли составило $7,04 млрд (в январе-апреле 2022 года также отрицательное — $177,2 млн, в январе-марте 2023 года — $5,39 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,65 (в январе-апреле 2022 — 0,99).
Внешнеторговые операции производились с партнерами из 218 стран мира.
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Увеличение экспорта
Украина увеличила экспорт:
- зерновых (+11% к январю-апрелю 2022 года),
- готовых пищевых продуктов (+10%),
- фармацевтической продукции (+35,5%).
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