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14 июня 2023, 18:35 Читати українською

В январе-апреле Украина экспортировала товаров более чем на $13 миллиардов

В январе-апреле 2023 года Украина экспортировала товаров на $13,3 млрд, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В январе-апреле 2023 года Украина экспортировала товаров на $13,3 млрд, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: pixabay.com

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По итогам первого квартала экспорт составил $10,3 млрд (минус 26,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года).

Импорт товаров в январе-апреле вырос в годовом исчислении на 21,5% до $20,3 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли составило $7,04 млрд (в январе-апреле 2022 года также отрицательное — $177,2 млн, в январе-марте 2023 года — $5,39 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,65 (в январе-апреле 2022 — 0,99).

Внешнеторговые операции производились с партнерами из 218 стран мира.

Читайте также: Украина в прошлом году экспортировала в ЕС товаров почти на $28 миллиардов

Увеличение экспорта

Украина увеличила экспорт:

  • зерновых (+11% к январю-апрелю 2022 года),
  • готовых пищевых продуктов (+10%),
  • фармацевтической продукции (+35,5%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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