Nvidia заморозила выкуп акций до начала ралли

В прошлом году Nvidia осуществила несколько выкупов акций в преддверии нынешнего ралли, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Теперь производитель чипов привлек к себе внимание тем, что перестал выкупать акции. Об этом сообщает Bloomberg.

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После трехлетнего перерыва Nvidia потратила более $10 млрд на выкуп акций в прошлом финансовом году, то есть в тот период, который совпал с резким падением цены акций компании.

Эта покупка оказалась весьма кстати, поскольку акции Nvidia выросли в этом году до $410 в минувший вторник, что более чем вдвое превышает их среднюю цену с начала года.

Также рост расходов компании в этом году прекратился из-за ставок на то, что Nvidia станет одним из крупнейших бенефициаров роста инвестиций в инструменты искусственного интеллекта. Несмотря на разрешение на обратный выкуп на сумму более $7 млрд, Nvidia не делала выкуп акций в первом квартале финансового года.

Для замораживания обратного выкупа вместе с недавней продажей акций инсайдерами компании было очень точно рассчитано время.

По данным Bloomberg, акции Nvidia оценивается в 46 раз выше прогнозируемой прибыли в течение следующего года. Аналитики схожи во мнении о том, что выкуп акций Nvidia был произведен в очень удачный момент, что говорит о том, что компания уделяет пристальное внимание цене.

И хотя не все инвесторы рассматривают паузу в выкупе как признак того, что акции могут быть переоценены, Nvidia может инвестировать в себя в будущем.

Напомним

«Минфин» писал, что Nvidia 30 мая стала первым производителем чипов, присоединившимся к клубу компаний с капиталом в $1 трлн. С октября Nvidia выросла примерно на 200%.