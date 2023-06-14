Активы Sberbank Europe может выкупить группа экс-менеджеров банка — СМИ

Бывшие менеджеры Sberbank Europe во главе с экс-гендиректором Герхардом Рандой могут выкупить активы австрийского подразделения банка. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Der Standard . Согласно санкционному решению ЕС, крайний срок продажи активов — 17 июня.

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Что известно

По словам источников из банковского сектора, интерес к активам Sberbank Europe в последнее время заметно возрос. Есть ряд заинтересованных сторон, в частности консорциум бывших менеджеров Sberbank Europe во главе с Рандой.

Издание отмечает, что вместе с Рандой, являвшимся генеральным директором Sberbank Europe, активами интересуется и экс-глава наблюдательного совета Зигфрид Вольф.

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Дочерняя компания российского Сбербанка была ликвидирована из-за санкций, последовавших за началом войны россии против Украины, банковская лицензия была отозвана в середине декабря прошлого года.

Подавляющее большинство активов давно ликвидировано, но еще остались активы на €200−300 млн, прежде всего речь идет о наличных деньгах.

Согласно санкционному решению ЕС, крайний срок продажи — 17 июня.

Из-за войны и санкций тот, кто хочет приобрести активы, должен получить одобрение соглашения в санкционных органах.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с Россией, что усилило контроль над австрийским кредитором, играющим критическую роль в российской экономике

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины прибыли Raiffeisen принесла российская «дочка» Райффайзен Банк, заработавшая 2 млрд евро. При этом российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, пишет Reuters.