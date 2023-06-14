Кабмин отменил обязательное экспертное исследование при перерегистрации авто

Кабинет министров принял постановление, которое определяет, что во время перерегистрации транспортного средства проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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Соответствующее постановление вступает в силу с его опубликования, но пока этого не произошло, уточнил он.

«Таким образом, процедура купли-продажи транспортного средства становится еще более удобной: необходимо будет получить талон е-записи на получение услуг в сервисном центре МВД на конкретно определенную дату и время (онлайн или через терминал) и получить услугу у администратора, предоставив полный пакет необходимых документов для получения такой услуги», — отметили в ведомстве.

Теперь перерегистрация будет продолжаться около 25 мин.

По желанию продавца или покупателя можно будет провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему и получить все же заключение Экспертной службы МВД или другого государственного специализированного учреждения, проводящего судебно-экспертную деятельность и имеющего квалификацию судебного эксперта с правом проведения исследований по соответствующим экспертным специальностям. Такой вывод действует 10 дней.

«Прежде всего, мы стремимся предоставить возможность лицу осуществлять осознанный выбор относительно порядка, места, способа, формата получения услуги, учитывая, что соответствующий государственный орган должен предложить разные варианты. В то же время считаем целесообразным информировать граждан о потенциальных рисках и путях их избегания», — пояснил заместитель главы МВД Богдан Драпятый.

Он отметил, что в большинстве своем нет практической необходимости проводить экспертное исследование автомобиля.

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При проведении экспертного исследования при перерегистрации транспортных средств Экспертная служба МВД в 2022 году обнаружила 1202 транспортных средства с поддельными или замененными идентификационными номерами двигателя, шасси автомобиля, а в первой половине 2023 года — 381.

Большинство таких нарушений было обнаружено при исследовании подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы впервые. Поэтому для них обязательность экспертного исследования сохраняется.

«В общей сложности за год проводится около 1,5 млн экспертных исследований транспортных средств и документов об их регистрации. То есть в процентном соотношении эксперты выявляли 0,08% нарушений из общего количества исследований», — заявил Драпятый.