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14 июня 2023, 17:53 Читати українською

АРМА передало газовую компанию Коломойского в управление Укрнафты

ПАО «Укрнафта» и Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), подписали договоры управления активами — корпоративными правами в уставном капитале предприятий, связанных с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутинником. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

ПАО «Укрнафта» и Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), подписали договоры управления активами — корпоративными правами в уставном капитале предприятий, связанных с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутинником.
Фото: АРМА

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В частности, речь идет о ООО «Ист Юроуп Петролеум», ООО «Сахалинское», ООО «Сириус-1» и ЧАО «ПК «Укрнефтебурение», осуществляющих добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и на которые был наложен арест.

Укрнафта приступит к управлению активами после получения от Антимонопольного комитета Украины разрешения на концентрацию, за которым Укрнафта и АРМА обратились 1 июня 2023 года.

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Напомним

Кабинет Министров Украины Распоряжением № 454-р от 23 мая 2023 года согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче в управление ПАО «Укрнафта» активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, а именно — корпоративных прав в уставном капитале ЧАО «ПК» Укрнефтебурение", ООО «Ист Юроуп Петролеум», ООО «Сахалинское», ООО «Сириус-1».

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Источник: Минфин
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