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14 июня 2023, 16:44 Читати українською

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине — прогноз финансистов

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца улучшились. Финансовые аналитики возобновили прогнозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца улучшились.

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Что будет с курсом

По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины — 39,43 грн/доллар (данные за май).

Читайте: Об инфляции, курсе и валютных ограничениях: 5 ответов Нацбанка на неудобные вопросы «Минфина»

Читайте также: Карта «зернового коридора» снова в игре: что происходит и как скажется на курсе доллара

Что будет с ценами

Финансовые аналитики также улучшили ожидания роста потребительских цен в последующие 12 месяцев до 13,5% с 16,2% в апреле.

Банкиры ожидают инфляцию 17,4% (прогноз за апрель), а население Украины — 11,2% (данные за май).

Читайте: НБУ заметил замедление роста цен: действительно ли инфляция угасает

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Alpenstein
Alpenstein
14 июня 2023, 16:50
#
Цікаво. Фін.аналітики в нашій компанії для планування корпоративного бюджету на наступні 12 місяців закладають середній курс 38.
В 39−40 якось більше віриться, але побачимо. Якщо загостриться цей цирк з «незначно пошкодженими» купюрами, то на білому ринку може бути і зміцнення гривні.
+
+13
Kankakee
Kankakee
14 июня 2023, 17:40
#
Реальний курс на зараз — ціна кілограма бананів або літра бензину. Але як тільки припиниться фінансова допомога з Заходу курс очевидно скакне, а вона припиниться як тільки Україна завершить контрнаступ
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