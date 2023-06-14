Что будет с курсом доллара и ценами в Украине — прогноз финансистов

Что будет с курсом

По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины — 39,43 грн/доллар (данные за май).

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Что будет с ценами

Финансовые аналитики также улучшили ожидания роста потребительских цен в последующие 12 месяцев до 13,5% с 16,2% в апреле.

Банкиры ожидают инфляцию 17,4% (прогноз за апрель), а население Украины — 11,2% (данные за май).

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