Инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца улучшились. Финансовые аналитики возобновили прогнозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине — прогноз финансистов
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Что будет с курсом
По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.
Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины — 39,43 грн/доллар (данные за май).
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Что будет с ценами
Финансовые аналитики также улучшили ожидания роста потребительских цен в последующие 12 месяцев до 13,5% с 16,2% в апреле.
Банкиры ожидают инфляцию 17,4% (прогноз за апрель), а население Украины — 11,2% (данные за май).
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Комментарии - 2
В 39−40 якось більше віриться, але побачимо. Якщо загостриться цей цирк з «незначно пошкодженими» купюрами, то на білому ринку може бути і зміцнення гривні.