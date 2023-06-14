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14 июня 2023, 16:24 Читати українською

Государство будет оказывать поддержку новому бизнесу за трудоустройство переселенцев

Вновь созданный бизнес сможет воспользоваться правительственной программой поддержки работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и получить компенсацию. Соответствующие изменения в порядок предоставления такой компенсации были приняты на заседании Кабинета Министров Украины 6 июня, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Вновь созданный бизнес сможет воспользоваться правительственной программой поддержки работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и получить компенсацию.
Фото: slovoidilo.ua

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«Программа финансового стимулирования работодателей, принимающих на работу внутренних переселенцев — одна из комплекса мер правительства, направленных на поддержку ВПЛ и улучшение ситуации на рынке труда», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, только с начала этого года компенсацию от государства за трудоустройство переселенцев получили более 3,5 тысячи предпринимателей, которые предоставили работу почти 7 тысячам украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов. В общей сложности им уже перечислено 78 млн грн.

«Изменения в условия программы позволят получать такую компенсацию и новосозданному бизнесу, который обеспечивает работой ВПЛ», — добавила Бережная.

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Кто может получить компенсацию

В частности, изменениями в порядке предоставления компенсации предполагается, что:

  • получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ может предприятие, созданное после полномасштабного вторжения — для участия в программе ему нужно предоставить налоговую отчетность за последний отчетный период на дату подачи заявления на получение компенсации, а не за 2021 год, как было ранее;
  • компенсация предоставляется работодателю за трудоустройство внутри перемещенных лиц, получивших статус после введения военного положения;
  • усиливается контроль за соблюдением условий действия программы — отныне центры занятости вводят мониторинг сохранения занятости работников.

Напомним

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.

В 2022 году программой воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн. грн. за то, что взяли на работу почти 18 тысяч внутренних переселенцев.

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Источник: Минфин
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