Британия и ЕС не пришли к согласию относительно того, куда пойдут $2,9 миллиарда от продажи «Челси» Абрамовича

В Великобритании и Европейском Союзе возникли разногласия по поводу того, как использовать 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд) от продажи футбольного клуба «Челси», принадлежавшего российскому подсанкционному олигарху Роману Абрамовичу. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источников, когда Абрамович продал клуб почти 13 месяцев назад, соглашением предполагалось, что деньги будут направлены на помощь жертвам войны в Украине, а также поддержку долгосрочных работ по восстановлению.

Однако средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании из-за консультаций между британским правительством и ЕС.

ЕС настаивает на том, чтобы деньги были направлены непосредственно на восстановление Украины, а не на пострадавших от войны. Независимый фонд, созданный Майком Пенроузом, бывшим исполнительным директором Unicef в Великобритании, не понимает позиции правительства по этому вопросу. Фонд готов приступить к работе сразу после получения средств, поскольку гуманитарный кризис в Украине обострился после подрыва Каховской ГЭС Россией.

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Издание обратилось к правительству для объяснения задержек, но там отказались назвать причину ЕС.

«Доходы от продаж футбольного клуба „Челси“ заморожены на банковском счете в Великобритании, а независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег на гуманитарные цели в Украине. Затем нужно будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд», — отметила представитель правительства.