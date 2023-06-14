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14 июня 2023, 12:35 Читати українською

Украинский стартап Propertymate привлек $5,5 миллиона инвестиций

Пятилетний украинский стартап Propertymate, работающий на рынке недвижимости в США, привлек $5,5 млн инвестиций от американских и украинских инвесторов. Об этом сообщает Forbes Украина.

Пятилетний украинский стартап Propertymate, работающий на рынке недвижимости в США, привлек $5,5 млн инвестиций от американских и украинских инвесторов.
Фото: pixabay.com

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Инвесторы

В этом раунде приняли участие американские венчурные компании Gaingels, Asymmetry Ventures, ангельский синдикат Unpopular Ventures, а также украинские Geek Ventures, Flyer One Ventures, SID Venture Partners, U. Ventures и ранний инвестор Pragmatech Ventures — фонд соучредителя iDeals Евгения Сергея.

Среди новых ангельских инвесторов проекта — бывший CEO Oliver Wyman Дэвид Моррисон, американский экономист Адриан Сливоцкий, Джон Гу из Norwest Venture Partners, основатель SquareFoot Джонатан Вассерструм, основатель Opswat Бенни Чарни.

Смена названия

Получив финансирование, стартап сменил название на NewHomesMate, однако продукт и бизнес модель останутся неизменными.

С момента основания стартап получил $6,7 млн инвестиций. Выручка с января 2022-го по январь 2023 года выросла более чем в десять раз, утверждают учредители.

Оценку нового раунда учредители не комментируют. Однако, по данным Forbes, она составляет $30−40 млн.

«Мы выросли на 1086% по доходу по состоянию на январь 2023 по сравнению с январем 2022 года», — заявил один из основателей стартапа Богдан Гнатковский.

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Стартап Propertymate

Стартап Propertymate со штаб-квартирой в американском Остине был основан в 2018 году украинскими предпринимателями Богданом Гнатковским и Софией Вишневской.

Команда стартапа работает над платформой, позволяющей покупателям первичной недвижимости найти информацию о новостройках. Данная платформа нацелена на рынок США.

Сервис работает на искусственном интеллекте, который помогает анализировать данные о покупателях и недвижимости, а также прогнозирует, в каких объектах клиенты будут больше всего заинтересованы.

Среди клиентов стартапа есть американские агентства Keller Williams, eXp Realty и Compass.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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FogBRD
FogBRD
14 июня 2023, 13:48
#
И сколько поступило налогов в Украину?
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