В среду, 14 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже вырос на 8 копеек. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 8 копеек.
Курс валют на 14 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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В обменниках доллар не изменился в покупке и подорожал на 8 копеек в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,35 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,40, евро — 40,36−40,67 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,44−39,83 грн/евро.
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