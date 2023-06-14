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14 июня 2023, 13:43 Читати українською

Вложения Баффета в японские компании выросли на $17 миллиардов за три года

Вложения Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 5 крупнейших японских компаний, называемых «Сого Сеся», менее чем за 3 года выросли примерно с 5% до 7,4% и почти на $17 млрд, пишет Business Insider.

Вложения Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 5 крупнейших японских компаний, называемых «Сегу Сеся», менее чем за 3 года выросли примерно с 5% до 7,4% и почти на $17 млрд, пишет Business Insider.

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Как изменилась стоимость акций

Акции всех 5 компаний выросли в среднем более чем на 180% с тех пор, как Баффет раскрыл свою ставку на них.

Неожиданная ставка Баффета на 5 японских компаний увеличилась почти втрое до $17 млрд менее чем за 3 года, так как их акции взлетели до многолетних максимумов.

Тем удивительней были шаги Баффета и его корпорации Berkshire Hathaway, так как он в основном инвестирует в США. О своей ставке на Японию он рассказал в августе 2020 года. Это оказались акции 5 японских торговых домов — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo. Berkshire увеличила эти позиции до около 7,4% по всем направлениям, о чем сообщил Баффет в мае.

Читайте: Акции японских «сого сеся» в портфеле Баффета рекордно подорожали

Их акции выросли в среднем на 181% с момента первоначального объявления об этой ставке Баффетом. В результате активы Berkshire выросли в цене с $6 млрд до примерно $17 млрд на сегодня.

9 из 15 крупнейших пакетов акций на конец 2021 года стоили более $4 млрд; 3 из его японских ставок сегодня оцениваются даже выше. Он купил их благодаря их «смехотворно» дешевой цене, а также тому, что они хорошо зарекомендовали себя в знакомых Баффету отраслях, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Что такое «сого сеся»

«Сого сеся» (от японского 総合商社, что переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики.

Они занимаются торговлей, поставками сырья, разработкой и производством продукции. Торговые компании, в том числе инвестируют в нефтяные и газовые проекты по всему миру.

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Источник: Минфин
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