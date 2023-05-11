Акции японских «сого сеся» в портфеле Баффета рекордно подорожали

Акции японских торговых домов, в которые ранее инвестировал глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, на этой неделе подскочили до рекордных значений. Котировки японских «сого сеся» устремились вверх после публикации сильных финансовых результатов и объявления об обратном выкупе акций, пишет Bloomberg.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Так, акции Mitsubishi в ходе торгов в среду, 10 мая, подскочили на 6,02%, до рекордных 5460 иен ($40,35 по текущему курсу). Спросу на бумаги способствовало объявление планов по обратному выкупу акций на сумму $2,2 млрд, а также отчет с более высокой, чем ожидалось, годовой прибылью. Котировки еще двух японских «сого сеся» — Sumitomo и Itochu — обновили исторические максимумы за последние два дня.

При этом бумаги по-прежнему остаются относительно дешевыми, а капитализация Mitsubishi и Sumitomo все еще ниже балансовой стоимости компаний. До своего исторического максимума выросли и бумаги Mitsui & Co, а акции Marubeni достигли его еще в середине апреля — оба эмитента есть в портфеле Berkshire Hathaway. Читайте: Судьба доллара и лучшая инвестиция: что сказал Баффет на собрании Berkshire Инвестиции Баффета Berkshire Hathaway инвестировала в пять японских «сого сеся» (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo) летом 2020 года. Тогда конгломерат приобрел чуть более 5% акций в каждой из них, вложив в общей сложности $6,22 млрд. Berkshire Hathaway заявляла, что инвестиции в японские торговые дома рассчитаны на долгосрочную перспективу и доли могут вырасти до 9,9%. Осенью 2022 года Баффет увеличил ставку на «сого сеся», доля Berkshire Hathaway в компаниях выросла как минимум до 6%. В апреле этого года Баффет объяснил, что инвестировал в компании, поскольку их акции торговались «по смешным ценам». Глава Berkshire Hathaway сообщил, что конгломерат купит еще больше акций, держать их планируется от 10 до 20 лет.

Что такое «сого сеся»

«Сого сеся» (от японского 総合商社, что переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики.

Они занимаются торговлей, поставками сырья, разработкой и производством продукции. Торговые компании, в том числе инвестируют в нефтяные и газовые проекты по всему миру.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.