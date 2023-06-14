Спрос на гибриды достиг рекорда за 10 месяцев. Какие авто выбирают украинцы

В мае этого года украинцы приобрели 1,3 тысячи гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев, сообщает «Укравтопром».

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Спрос на новые авто

На новые легковые автомобили пришлось 73% от общего количества. Среди продаж новых легковых автомобилей гибриды охватили 26%.

Тройка лидеров

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала легковушка Toyota RAV-4 с количеством регистраций в 202 ед.

В тройку лидеров также вошли Nissan Qashqai (88 ед.) и Mercedes-Benz GLE (63 ед.)

Что касается импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками, то первое место заняла Toyota Prius (39 ед.).

На втором месте разместился Ford Fusion US с 33 ед. продаж. Замыкает первую тройку Chevrolet Volt (27 ед.).