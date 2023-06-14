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14 июня 2023, 12:16 Читати українською

Спрос на гибриды достиг рекорда за 10 месяцев. Какие авто выбирают украинцы

В мае этого года украинцы приобрели 1,3 тысячи гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев, сообщает «Укравтопром».

В мае этого года украинцы приобрели 1,3 тысячи гибридных легковых автомобилей.
Фото: toyota-rav4.infocar.ua

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Спрос на новые авто

На новые легковые автомобили пришлось 73% от общего количества. Среди продаж новых легковых автомобилей гибриды охватили 26%.

Тройка лидеров

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала легковушка Toyota RAV-4 с количеством регистраций в 202 ед.

В тройку лидеров также вошли Nissan Qashqai (88 ед.) и Mercedes-Benz GLE (63 ед.)

Что касается импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками, то первое место заняла Toyota Prius (39 ед.).

На втором месте разместился Ford Fusion US с 33 ед. продаж. Замыкает первую тройку Chevrolet Volt (27 ед.).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
14 июня 2023, 14:28
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У травні українці придбали 4 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 53,8% більше, ніж у травні минулого року та на 21,2% більше, ніж у квітні-2023. І це — новий рекорд продажів електромобілів в Україні.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Більш ніж половину електромобілів (50,3%, 1 989 шт.) привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 34,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 379 шт.). Новими купили 14,9% машин (588 шт.). Це — максимальний кількісний показник реєстрацій нових електромобілів, тобто, це ще один рекорд на ринку електроавто.
Станом на кінець травня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 57 830 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 55 856 легкових, 1 969 вантажних та 5 автобусів.
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