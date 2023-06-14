В мае этого года украинцы приобрели 1,3 тысячи гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев, сообщает «Укравтопром».
Спрос на гибриды достиг рекорда за 10 месяцев. Какие авто выбирают украинцы
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Спрос на новые авто
На новые легковые автомобили пришлось 73% от общего количества. Среди продаж новых легковых автомобилей гибриды охватили 26%.
Тройка лидеров
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала легковушка Toyota RAV-4 с количеством регистраций в 202 ед.
В тройку лидеров также вошли Nissan Qashqai (88 ед.) и Mercedes-Benz GLE (63 ед.)
Что касается импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками, то первое место заняла Toyota Prius (39 ед.).
На втором месте разместился Ford Fusion US с 33 ед. продаж. Замыкает первую тройку Chevrolet Volt (27 ед.).
Источник: Минфин
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Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Більш ніж половину електромобілів (50,3%, 1 989 шт.) привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 34,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 379 шт.). Новими купили 14,9% машин (588 шт.). Це — максимальний кількісний показник реєстрацій нових електромобілів, тобто, це ще один рекорд на ринку електроавто.
Станом на кінець травня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 57 830 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 55 856 легкових, 1 969 вантажних та 5 автобусів.