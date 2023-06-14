ЕЦБ призвал работающие в россии банки еврозоны уходить из страны

Европейский Центробанк (ЕЦБ) призвал банки из стран еврозоны, продолжающие работать в россии, как можно скорее уйти с российского рынка. Об этом, как передает Reuters, заявил председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа. Reuters назвал это «редким, четко выраженным призывом» ЕЦБ к банкам прекращать работу в россии.

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Сигнал банкам

«Я думаю, что для банков очень важно оставаться сосредоточенными на дальнейшем сокращении их подверженности рискам и в идеале — уйти с рынка как можно скорее. Это процесс, который мы не только одобряем, но и настоятельно требуем от банков проходить, потому что продолжение деятельности в россии сопряжено с огромным репутационным риском», — заявил Энриа в изложении Reuters.

По словам Энриа, европейские банки «не выдают новые кредиты», а продать их российские «дочки» сложно из-за требований российских властей, среди которых — одобрение президента. Однако предпринимать дальнейшие действия необходимо, подчеркнул Энриа.

Кто работает в рф

В россии продолжают работать подразделения нескольких иностранных банков из еврозоны, в числе которых Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit. Оба европейских банка утверждают, что они сокращают объемы своего бизнеса в россии, но они играют важную роль для российской экономики, написал Reuters.

В начале мая RBI сообщил, что приостановил действие всех счетов банков-корреспондентов из россии, за исключением своей российской «дочки».

Там же говорилось, что RBI изучает возможные варианты будущего российского бизнеса, которые могут вылиться в его продажу или отделение от головной структуры. Хотя деловая активность RBI в россии будет сокращаться, банк продолжит совершать в россии некоторые банковские операции, чтобы соответствовать требованиям банковской лицензии и поддерживать клиентов, заявлял банк.

RBI начал готовиться к отделению российской «дочки» в отдельную компанию после того, как за несколько месяцев не смог найти покупателя, сообщил 23 мая Reuters со ссылкой на источники.

В случае отделения Райффайзенбанка текущие акционеры RBI станут акционерами и новой структуры, бумаги которой разместят на Венской бирже: каждый получит по одной акции на каждую бумагу RBI, которой они владеют сейчас, написало агентство.

Представитель RBI тогда заявил Reuters, что банк «продолжит продвигать потенциальные сделки, которые приведут к продаже или отделению Райффайзенбанка россия».