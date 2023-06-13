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13 июня 2023, 19:16 Читати українською

Крупные зерновые трейдеры Bunge и Viterra объявили о слиянии. Стоимость сделки составляет $8,2 миллиарда

Американский зерновой трейдер Bunge Limited объявил о слиянии с Viterra Limited. Объединенная компания будет оцениваться в $34 млрд и приблизит Bunge к основным конкурентам — Archer-Daniels-Midland и Cargill. Об этом сообщает Reuters.

Американский зерновой трейдер Bunge Limited объявил о слиянии с Viterra Limited.
Фото: facebook.com/Bunge

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Условия соглашения

По условиям сделки, акционеры Viterra получат около 65,6 млн акций Bunge на общую сумму около $6,2 млрд и около $2 млрд деньгами, говорится в пресс-релизе Bunge.

В рамках сделки Bunge возьмет на себя долг Viterra в размере $9,8 млрд.

После закрытия сделки акционерам Viterra будет принадлежать около трети объединенной компании.

Соглашение, единогласно одобренное советами директоров Bunge и Viterra, планируется завершить в середине 2024 года. Она должна получить разрешения со стороны регулирующих органов и акционеров Bunge.

Возглавит новую компанию, которая сохранит название Bunge, нынешний главный исполнительный директор Bunge Грег Хекман. Дэвид Маттиске, являющийся сейчас гендиректором Viterra, станет одним из главных операционных директоров.

Bunge уже крупнейший в мире переработчик масличных культур, и аналитики говорят, что она и перерабатывающие предприятия Viterra могут столкнуться с контролем со стороны регулирующих органов в Канаде и Аргентине.

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Это уже вторая попытка слияния этих компаний, но 6 лет назад поглотить конкурента пыталась Viterra (тогда — Glencore Agriculture), а не наоборот, как сейчас.

Объединенная компания Bunge-Viterra будет работать в Украине — крупнейшем в мире производителе подсолнечника и крупнейшем поставщике подсолнечного масла. Три ее завода по переработке масличных культур расположены на юге и востоке страны — в Харькове, Днепре и Николаеве.

Ожидается, что в течение трех лет слияние принесет около $250 млн годовой валовой операционной прибыли до налогообложения.

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Источник: Минфин
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