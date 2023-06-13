Ущерб окружающей среде вызван бомбардировкой россиянами военных объектов в 2022 году оценивается в 298 млрд грн. Об этом заявил представитель Управления по экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны майор Владислав Дудар, сообщает Military Media Center.
Ущерб окружающей среде из-за обстрелов россиянами военных объектов в 2022 году достигает почти 300 миллиардов
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Соответствующая оценка, учитывающая загрязнение территорий и выбросы в атмосферу, была проведена в рамках работы совместной рабочей группы с участием специалистов Минобороны и Минсреды.
«За этот год (2023 — ред.) мы провели обследование около 40 объектов, и соответствующие расчеты сейчас производятся Госэкоинспекцией», — добавил Дудар.
По всем фактам бомбардировок военная прокуратура и СБУ зарегистрировали соответствующие уголовные производства.
Напомним
«Минфин» писал, что сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиян Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд грн.
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