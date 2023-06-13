Польша продлила период временной защиты для украинцев

В Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года. Об этом сообщает Dziennik Ustaw RP.

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Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, которым вносятся изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженной агрессией России.

Следовательно, срок легального пребывания в Польше украинцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года, продлевается до 4 марта 2024 года. Ранее этот срок истекал 24 августа 2023 года.

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Для украинских студентов польских учебных заведений срок легального пребывания продлевается до 31 августа 2024 года. Такая норма также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учащихся и студентов.

Изменения вступят в силу в Польше через 14 дней после даты опубликования.