Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии Forbes Ukraine.

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По его словам, задержка в возвращении проверок и штрафов была связана исключительно по техническим причинам.

«Народные депутаты не успели вернуть проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов с 1 июля исключительно по техническим причинам, эти нормы заработают с 1 августа», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что существует много предложений по отмене штрафов за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО), но Украина не может отказаться от этих мер из-за обязательств, предусмотренных меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно меморандуму, Украина ожидает финансирование в размере $115 млрд в течение 4 лет.

«У нас есть меморандум с МВФ, где это черно по белому написано. Мы можем многое хотеть, но есть реалии, прописанные в меморандуме, и от них мы будем отталкиваться, как страна, которая хочет получить $115 млрд финансирования за 4 года», — подчеркнул нардеп.

Правки

В то же время, некоторые правки в законопроект № 8401, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки, нардепы еще могут внести.

Да, есть правка, по которой действующий режим налогообложения останется для бизнеса в прифронтовых зонах.

Предлагается также прописать в законе критерии проверки бизнеса на 2023−2024 годы, по которым будут проверять только тех, кто имеет меньше налоговую нагрузку, чем в среднем по отрасли, и выплачивает зарплаты ниже средних по отрасли.

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Напомним

Законопроект № 8401 предусматривает, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату единого налога по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.

Одна из причин, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.