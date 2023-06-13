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13 июня 2023, 15:36 Читати українською

Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии Forbes Ukraine.

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.
Фото: sluga-narodu.com

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По его словам, задержка в возвращении проверок и штрафов была связана исключительно по техническим причинам.

«Народные депутаты не успели вернуть проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов с 1 июля исключительно по техническим причинам, эти нормы заработают с 1 августа», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что существует много предложений по отмене штрафов за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО), но Украина не может отказаться от этих мер из-за обязательств, предусмотренных меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно меморандуму, Украина ожидает финансирование в размере $115 млрд в течение 4 лет.

«У нас есть меморандум с МВФ, где это черно по белому написано. Мы можем многое хотеть, но есть реалии, прописанные в меморандуме, и от них мы будем отталкиваться, как страна, которая хочет получить $115 млрд финансирования за 4 года», — подчеркнул нардеп.

Правки

В то же время, некоторые правки в законопроект № 8401, который должен отменить льготы для бизнеса и вернуть проверки, нардепы еще могут внести.

Да, есть правка, по которой действующий режим налогообложения останется для бизнеса в прифронтовых зонах.

Предлагается также прописать в законе критерии проверки бизнеса на 2023−2024 годы, по которым будут проверять только тех, кто имеет меньше налоговую нагрузку, чем в среднем по отрасли, и выплачивает зарплаты ниже средних по отрасли.

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Напомним

Законопроект № 8401 предусматривает, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату единого налога по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.

Одна из причин, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+79
zevs1
zevs1
13 июня 2023, 16:03
#
Гетманцев открывает второй фронт, прикрываясь меморандумом МВФ.

Никаких требований МВФ не выдвигал, сколько можно врать.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 июня 2023, 16:20
#
Видимо гетманцев полностью устраивает окружение тонимонтаны. Такие профессионалы по оптимизации триллионов,заработанных на войне,на дороге не валяются.
+
+57
noname2008
noname2008
13 июня 2023, 16:22
#
Гусаки вже лисі, спинись поки не пізно!
+
+67
financialGenius
financialGenius
13 июня 2023, 16:25
#
Пытаюсь найти меморандум с МВФ и не нахожу , может кто поделится ? Такое впечатление что вечно прикрываться МВФ , а те даже не в курсе , может наши неправильно переводят и там написано — больше налогов с богатых и меньше с бедных вине наоборот) гетман думает что им нужна сумма и решает по другому это уравнение)
+
0
zevs1
zevs1
13 июня 2023, 17:04
#
Если показать людям этот меморандум то весь народ Украины поймёт что эти требования были написаны нашим Правительством и нашими чиновниками.

Посмотрите в Ютубе 10 дней назад на канале Юрия Романенко интервью с Марией Барабаш и Ярославом Романчуком.

Она ездила в штаты в главный офис МВФ и выяснила всю правду, в МВФ сами были удивлены тем что Украинское правительство во время войны возвращается к довоенной фискальной системе.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 июня 2023, 17:48
#
Что там смотреть??? Или что ты там собираешься увидеть на этих 37 страницах??? Вам в каком формате выложить?
+
+22
56669450
56669450
13 июня 2023, 16:38
#
Пощипать бы его за горло.
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